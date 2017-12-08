Kuyuda boğularak can verdi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Beylerbeyi köyünde yaşayan Bent ailesi, evlerinin avlusunda bulunan kuyunun hafif çökmesini ihmal edince, büyük bir acı yaşadılar. Öğle saatlerinde tavuklarına yem vermek için avluya çıkan iki çocuk annesi Sevil Bent, 4.30 metre derinliğindeki kuyunun çökmesi sonucu içine düştü.

Talihsiz kadının su içinde ne kadar kaldığı bilinmezken, ölüsü su üzerine çıkınca dünürü tarafından fark edildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaşarak şoka giren kadının yardım çığlıklarına ise, bölgede parke işi ile uğraşanlar yetişti.

İtfaiye ve ambulansa haber veren Bent’in yakınları ne yazık ki acı haberle yıkıldı.

İtfaiye ve ambulans olay yerine gittiği zaman, talihsiz kadın için yapacak bir şey kalmamıştı.

Bent’in ölümü ile ilgili soruşturma amaçlı Girne Adli Şube ekipleri de eve gelerek olay yerinde incelemede bulundu.

Kızı ve oğlu kahroldu

Evlerinin avlusunda bulunan fosseptik kuyunun çökmesi sonucu yaşamını kaybeden Sevil Bent’in iki çocuk annesi ve 5 torun sahibi olduğu öğrenildi.

Beylerbeyi köyünde öğle saat 14.00 sıralarında yaşanan feci olayın duyulması ile üst katında oturan oğlu ve kızı annelerinin ölümü ile eve koştu.

Annelerinin cansız bedeni ile karşılaşan Osman ve Yelda’nın çığlıkları yürek dağladı.

Annelerinin ölümüne inanamayan çocukları, “Anne gitme, bizi bırakma seni nasıl bıraktık o kara kuyuda” sözleri yürek burktu.

“Kadın suyun üstündeydi”

Talihsiz kadını bulan bölgedeki vatandaşlar Havadis’e konuştu. Olayın öğle saatlerinde yaşandığını ifade eden vatandaşlar, evden çığlıkların yükselmesi üzerine koştuklarını ve Sevil Bent’i suyun üzerinde cansız gördüklerini anlattı.

Bent’i çöken kuyudan çıkardıklarını ve hemen ambulans ve polise haber verdiklerini anlatan görgü tanıkları kadının oldukça şiş olduğunu anlattı.

Olayı duyan eve koştu

Çevresinde çok sevilen Bent’in kahreden ölümünü duyan komşuları ve yakınları eve akın etti. Talihsiz kadının ölümünü duyanlar gözyaşlarına boğulurken, çöken kuyunun kısa bir süre önce çatladığını iddia etti.

Sevil Bent’in çocukları gibi eşi de olayı duyar duymaz eve koştu. Bent’in cansız bedeni ile yüzleşen eşi gözyaşlarına boğuldu.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Çöken kuyunun etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Sevil Bent’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Bent’in ölümü ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.