Kuyuya düşen vatandaş çıkarıldı

Lefkoşa'da Şht Hüseyin Mavili Sokak üzerinde bulunan bir eve tamir maksadıyla giden ve kuyuya düşen İlhan YILDIZ itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk ediliyor.
Lefkoşa'da Şht Hüseyin Mavili Sokak üzerinde bulunan bir eve tamir maksadıyla giden ve kuyuya düşen İlhan YILDIZ itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Lefkoşa'da Şht Hüseyin Mavili Sokak üzerinde bulunan bir eve tamir maksadıyla giden ve kuyuya düşen İlhan YILDIZ itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk ediliyor.