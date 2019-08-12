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Kuzey'den Güney'e uyuşturucu ticareti

KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen 2 Nijeryalının, Rum Narkotik Polisi tarafından cuma günü Ayia Napa’da tutuklandığı bildirildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
Kuzey'den Güney'e uyuşturucu ticareti

Alithia gazetesi, iki Nijeryalının tasarrufunda 16 paket içerisinde toplam 31 gram hintkeneviri bulunduğunu ve şahısların,hintkenevirini satmak için değil, kullanmak için tasarruflarında bulundurduklarını söylediğini yazdı.

Gazete, Nijeryalıların mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 5’er günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Haberde, Rum Narkotik Polisi’nin Ayia Napa’da Afrikalı uyuşturucu çetesinin izini sürdüğünden de bahsedildi.

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vatanperver 2019-08-12 16:48:11

Kuzeyden nasil oluyor da bu uyusturucuyu gecirir diyecegim ama bizim yerli halkimiz Kuzeyden ,Guneye uyusturucu ve sigara kacakciligini yapmakta olup servet kazaniyorlar ve bu sahislar bilindigi halde yakalanmiyor.Isin tuhafi da bu....

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