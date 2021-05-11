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Kuzey'den Güney Kıbrıs'a kaçak mal geçirirken yakalandı

39 yaşındaki şahıs Kuzey'den Güney Kıbrıs'a kaçak mal geçirmek isterken yakalandı.

11 Mayıs 2021 Salı 21:45
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Kuzey'den Güney Kıbrıs'a kaçak mal geçirirken yakalandı

41 bin 355 TL değerindeki muhtelif ürünleri Güney Kıbrıs'a kanunsuz yollardan götürmeye çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 18.45 sıralarında, Bostancı'da, GKRY Bölgesinde sakin 39 yaşındaki P.M., Güzelyurt'ta faaliyet gösteren iki ayrı iş yerinden satın almış olduğu toplam değerleri 41 bin 355 TL değerindeki muhtelif sigara, tütün ve tütün ürünlerini kullanımında bulunan araç ile kanunsuz yollardan GKRY bölgesine götürmek istediği sırada polis tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklandı.”

Polisin olaya ilişkin soruşturması ise devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Mal
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