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KUZEY İÇİN EL ELE VERELİM

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:02
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KUZEY İÇİN EL ELE VERELİM



Gazimağusa sakinlerinden Selengüçlü ailesinin ‘Serebral Palsi’ hastalığı ile mücadele eden 5 yaşındaki oğulları Kuzey Selengüçlü yardım bekliyor. 

Edinilen bilgiye göre;  Kuzey’in ameliyatı için  Kasım ayında Amerika'da bir hastaneden gün alındığını fakat ameliyat için belirlenen 68 bin doların sadece 38 bin doların toplandığı açıklandı. Ameliyat olabilmesi için 30 bin dolara daha ihtiyaç olduğu ve Kuzey'in ameliyatı için zamanın giderek daraldığı belirtildi.

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, sosyal medya hesabından, Kuzey Selengüçlü için yardım çağrısı yaptı. Raşit "Kuzey hayallerine kavuşması için yardımınızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey'e nasıl yardım edilir ?

Ziraat Bankası

Swift Code: TCZBTRAXXX

İsim:Gürdal Selengüçlü (Babası) tell 05338488861

TRY İban: TR250001000861971264105004

GBP İban:

TR410001000861971264105007

EURO İban:

TR680001000861971264105006

USD İban:

TR950001000861971264105005

⬇️⬇️⬇️⬇️

Türksell ve Telsim K.K.T.C

3205 sms atarak 20 tl bağiş yapabilirsiniz.

Gazi Mağusa Kaymakamlık onaylıdır.

Lefkoşa Kaymakamlık onaylıdır

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