Kuzey Kıbrıs, Almanya’daki fuarda tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs, dünyanın tüketiciye yönelik en büyük ve uzun tatil ve turizm fuarlarından biri kabul edilen karavan ve motor turizmi fuarı “CMT 2018 Stuttgart 2018”de tanıtılıyor.

13 Ocak’ta başlayan ve 21 Ocak’a kadar açık kalacak fuar, bu yıl 50’nci yaşını kutlarken, fuarda 100 ülkeden 2 bin 190 katılımcıyla 360 şehir temsil ediliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık, sektör temsilcileriyle birlikte Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla fuara, turizm ürünlerini yansıtan tarihi eser, kültür, plaj ve doğa fotoğraflarından oluşan zengin görsellerin yer aldığı 24 metrekarelik stantla katılıyor.

Genellikle özel ilgi turizmine yönelik düzenlenen fuarda Kuzey Kıbrıs standının daha önceki yıllara kıyasla daha fazla ilgi gördüğü belirtildi.

Karavan turizmine yönelik bölümün de bulunduğu fuarda Kuzey Kıbrıs standını gezenlere ülkeyi tanıtıcı Almanca ve İngilizce hazırlanmış genel ve özel ilgi broşürleri, KITOB ve KITSAB’ın harita, poster, tanıtıcı broşür, kumaş heybe ve kalemleri yanında ülke kültürünü yansıtan yiyeceklerden ikram edildi.

ATAOĞLU: “ALMAN TURİST SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ VAR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarla ilgili değerlendirmesinde, turizm fuarlarının ülkedeki turizm değerlerinin ve tur operatörlerinin özenle hazırladıkları, tur programlarının talep sahiplerine tanıtılması açısından sağladıkları doğrudan iletişim imkânları nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda ülkeye gelen Alman turist sayısında gözle görülür artış olduğunu bildirdi.

Bakan Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs olarak her platformda yer almalı, ülkemizin turizm potansiyelini tanıtmaya ve pazarlamaya devam etmeliyiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın genellikle kitle turizmi destinasyonu olarak tanındığını fakat özellikle geçtiğimiz yıl yapılan stratejik tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda alternatif turizm çeşitleriyle anılmaya başlandığına dikkat çeken Fikri Ataoğlu, bunun sonucu olarak bu sezon ülkeye gelen turist sayısında önemli bir artış olacağını söyledi.