Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Kuzey Kıbrıs, Almanya’daki fuarda tanıtılıyor

13 Ocak’ta başlayan ve 21 Ocak’a kadar açık kalacak fuar, bu yıl 50’nci yaşını kutlarken, fuarda 100 ülkeden 2 bin 190 katılımcıyla 360 şehir temsil ediliyor.

19 Ocak 2018 Cuma 16:41
Kuzey Kıbrıs, Almanya’daki fuarda tanıtılıyor
banner10

Kuzey Kıbrıs, dünyanın tüketiciye yönelik en büyük ve uzun tatil ve turizm fuarlarından biri kabul edilen karavan ve motor turizmi fuarı “CMT 2018 Stuttgart 2018”de tanıtılıyor.

13 Ocak’ta başlayan ve 21 Ocak’a kadar açık kalacak fuar, bu yıl 50’nci yaşını kutlarken, fuarda 100 ülkeden 2 bin 190 katılımcıyla 360 şehir temsil ediliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık, sektör temsilcileriyle birlikte Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla fuara, turizm ürünlerini yansıtan tarihi eser, kültür, plaj ve doğa fotoğraflarından oluşan zengin görsellerin yer aldığı 24 metrekarelik stantla katılıyor.

Genellikle özel ilgi turizmine yönelik düzenlenen fuarda Kuzey Kıbrıs standının daha önceki yıllara kıyasla daha fazla ilgi gördüğü belirtildi.

Karavan turizmine yönelik bölümün de bulunduğu fuarda Kuzey Kıbrıs standını gezenlere ülkeyi  tanıtıcı Almanca ve İngilizce hazırlanmış genel ve özel ilgi broşürleri, KITOB ve KITSAB’ın harita, poster, tanıtıcı broşür, kumaş heybe ve kalemleri yanında ülke kültürünü yansıtan yiyeceklerden ikram edildi.

ATAOĞLU: “ALMAN TURİST SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ VAR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarla ilgili değerlendirmesinde, turizm fuarlarının ülkedeki turizm değerlerinin ve tur operatörlerinin özenle hazırladıkları, tur programlarının talep sahiplerine tanıtılması açısından sağladıkları doğrudan iletişim imkânları nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda ülkeye gelen Alman turist sayısında gözle görülür artış olduğunu bildirdi.

Bakan Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs olarak her platformda yer almalı, ülkemizin turizm potansiyelini tanıtmaya ve pazarlamaya devam etmeliyiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın genellikle kitle turizmi destinasyonu olarak tanındığını fakat özellikle geçtiğimiz yıl yapılan stratejik tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda alternatif turizm çeşitleriyle anılmaya başlandığına dikkat çeken Fikri Ataoğlu, bunun sonucu olarak bu sezon ülkeye gelen turist sayısında önemli bir artış olacağını söyledi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Kamu-Sen: ”Hükümet en erken zamanda kurulmazsa tüm kesimler ciddi boyutta etkilenecek”
Kamu-Sen: ”Hükümet en erken zamanda kurulmazsa tüm kesimler ciddi boyutta etkilenecek”
Vardan: “Bu yardımlar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a bir vefa borcu”
Vardan: “Bu yardımlar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a bir vefa borcu”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim