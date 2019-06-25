Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor

25 Haziran 2019 Salı 10:37
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor

I To Be And Arte/Darts Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen şiir-müzik dinletisinde Lapta Huzur Evi sakinleri genç sanatçıları dinleme fırsatı buldu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

İki yıl önce başlatılan Darts Federasyonu Sosyal Sorumluk Projesi kapsamında bu kez Lapta Huzurevi sakinlerine şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Geçtiğimiz hafta sonu To Be And Arte/Darts Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen şiir-müzik dinletisinde Lapta Huzur Evi sakinleri genç sanatçıları dinleme fırsatı buldu. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, iki yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını belirtti. Davutoğlu, şiir-müzik dinletilerinin yıl içerisinde devam edeceğinin altını çizdi.

BRT

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi
Alayköy Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim