Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

İki yıl önce başlatılan Darts Federasyonu Sosyal Sorumluk Projesi kapsamında bu kez Lapta Huzurevi sakinlerine şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Geçtiğimiz hafta sonu To Be And Arte/Darts Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen şiir-müzik dinletisinde Lapta Huzur Evi sakinleri genç sanatçıları dinleme fırsatı buldu. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, iki yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını belirtti. Davutoğlu, şiir-müzik dinletilerinin yıl içerisinde devam edeceğinin altını çizdi.

BRT