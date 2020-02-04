Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla, çocuk servisindeki bir oda yenilendi

Ocak ayında restore edilen 3 bin 118 numaralı oda yeniden hizmete girdi.

04 Şubat 2020 Salı 16:28
Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla, çocuk servisindeki bir oda yenilendi
banner48

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisindeki bir oda tamamen yenilendi.
Derneğe ait ‘Tomofil’ dergisinin 5’inci sayısında elde edilen reklam gelirleri ile Ocak ayında restore edilen 3 bin 118 numaralı oda yeniden hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında yenilenen odanın açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir odayı restore ederek hastaneye kazandırdığını belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta da tüm çocukların sağlıklarına kavuşmasını dileyerek, geçtiğimiz yıl başlattıkları bu geleneğin devam edeceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli de odanın en iyi şekilde restore edildiğini belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.
Pilli, sağlığa yapılan katkıların çok değerli ve kutsal olduğuna dikkati çekti. Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşları bu tür katkılar yapmaya çağıran Sağlık Bakanı Ali Pilli katkının küçüğü büyüğü olmadığını vurguladı.
Pilli, sağlık hizmetlerinin daha ileriye gitmesi için Bakanlık olarak son sürat çalıştıklarını da ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
KlasikOtomobilHaberKıbrısçocukYenilendiHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Tatar, kitle toplantılarını Gönyeli’de sürdürdü
Tatar, kitle toplantılarını Gönyeli’de sürdürdü
Erhürman: Halkların kardeşliğine inanan bir gelenekten geliyoruz
Erhürman: Halkların kardeşliğine inanan bir gelenekten geliyoruz
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim