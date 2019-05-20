Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü Ekibi Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılı İçin Düzenlenen Etkinliklere Katıldı

1 Haziran’da Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek ralli, 11 Mayıs’ta Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan geçip Türkiye’ye ulaştı.
Ankara’dan KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün katıldığı törenle uğurlanan ralliciler, Samsun’da 100. yıl coşkusuna ortak oldu.
29 MAYIS’TA GİRNE LİMANI’NDA OLACAKLAR
Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.
Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik ve Görkem Sofuoğlu katılıyor.