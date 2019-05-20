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Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü Ekibi Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılı İçin Düzenlenen Etkinliklere Katıldı

Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde de yer aldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:42
Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü Ekibi Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılı İçin Düzenlenen Etkinliklere Katıldı
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1 Haziran’da Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek ralli, 11 Mayıs’ta Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan geçip Türkiye’ye ulaştı. 

Ankara’dan KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün katıldığı törenle uğurlanan ralliciler, Samsun’da 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

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Ralliciler bugün Gürcistan’ın Batum şehrine gitmek için Samsun’dan yola çıktı. Ralli, Gürcistan ve İran’dan geçip tekrar Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.

29 MAYIS’TA GİRNE LİMANI’NDA OLACAKLAR

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik ve Görkem Sofuoğlu katılıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs
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