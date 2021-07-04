Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu 2021-2022 Dönem Başkanı ve Yönetimi Görevine Başladı

Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC ve uluslararası platformda tescilli bulunan 13 Lions ve 4 Leo Kulübü’nün, Federasyon 2021-2022 yeni hizmet döneminin 17 Nisan’da yapılan seçimiyle belirlendiği hatırlatılarak, Dönem Başkanı Duygu Adahan Kuran ve yönetiminin 1 Temmuz itibarıyla görevine başladığı kaydedildi.

Federasyon Başkanı Kuran’ın ilk ziyaretini Türkiye Lions Yönetim Çevresinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Kuran’ın 29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul The Green Park Pendik Hotel'de düzenlenen Uluslararası Lions Kulüpleri MD 118 Konsey Toplantısına ve Lions 53. Ulusal Konvansiyon'una katılarak Federasyon’a bağlı kulüpleri temsil ettiği ifade edildi.

Kuran’ın 2 Temmuz tarihinde Ankara’yı ziyaret ederek, 2021-2022 Dönemi MD 118 Lions Konfederasyon Başkanı Ln. İsmet Özer Balta'nın önderliğinde, 6 Yönetim Çevresi Genel Yönetmenleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek ve anı özel defterini imzaladığı da belirtildi.

Kuran’ın aynı günün akşamı MD 118 U Lions Yönetim Çevresinin Ankara Grand Hotelde düzenlenen, 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni Ln. Cüneyt Kamil Erginkaya'nın görevini Ln. Muzaffer Çetin'e devrettiği devir teslim törenine katıldığı da kaydedildi.