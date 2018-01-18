Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ve Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonunun ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu, Gazimağusa Belediyesi olarak Lions kulüplerinin toplumsal projeler çerçevesinde çevre bilincinin oluşması adına yapılan çalışmaları her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan İsmail Arter “ Gazimağusa Belediyesi olarak ağaçlandırma ile ilgili altyapı çalışmaları için sürekli çalışıyoruz” diyerek, ağaçlandırma yapıldıktan sonra bakımının da önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Arter, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ve Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonunun ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seray Gürün; Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu olarak, Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ile işbirliğinde 2000 ağaç ekerek Lions ormanı oluşturmak istediklerini söyledi ve Lions ormanı projesinde Gazimağusa Belediyesi’nin desteğinin öneminin altını çizdi. Gürün, Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter’e yaptıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni; Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. 1996 yılından beri Kuzey Kıbrıs Lions kulüpleri ilişkilerinin sürdüğünü söyledi. Kuzey Kıbrıs da yapılan projelerin kalıcı olması gerektiğinin altını çizdi. Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter’e yaptıkları destekten ve sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti.