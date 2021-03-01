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Kuzey Kıbrıs makalesi DSÖ dergisinde

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı COVID-19 çalışması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan Eastern Mediterranean Health Journal’da en çok okunan makaleler arasında birinci sırasında yer aldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 14:56
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Kuzey Kıbrıs makalesi DSÖ dergisinde

“Current situation of COVID-19 in Northern Cyprus” başlıklı makalede, salgının başladığı ilk günden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki COVID-19 vakaları izlenerek, bulaşma yolları analiz ediliyor. Ayrıca rapor edilen ilk vakadan sonra alınan önleyici tedbirler ve sonuçları da değerlendiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Nazife Sultanoğlu, Doç. Dr. Buket Baddal, Prof. Dr. Kaya Süer ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk aylarda hazırladığı makalenin, Eastern Mediterranean Health Journal’da “Kuzey Kıbrıs” vurgusu ile yayınlanması da ayrı bir anlam taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi yayınlarından Eastern Mediterranean Health Journal’da yayınlanan makalenin en çok okunanlar arasında ilk sırada olmasını, “Üretilen bilimsel bilginin niteliğini göstermesi açısından son derece önemli” ifadesi ile değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınında “Kuzey Kıbrıs” ifadesinin kullanılmasının önemine de değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak imza attığımız çalışmalarla ülkemizin adını bilim dünyasında kabul ettirmek bizim için büyük bir gurur” ifadesini kullandı.

 
        
        
 

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