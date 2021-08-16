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Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

Kuzey Kıbrıs'ta "Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebeğin bölgeye göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:13
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Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

Kuzey Kıbrıslı doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebek türüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi.

Kelebeğin göç eden ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğunu ifade eden Bağlar, kelebeğin Kuzey Kıbrıs'a göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.

Nusaybin Güzeli türünün Ada'da kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini dile getiren Bağlar, böylece Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısının 54'e yükseleceğini öne sürdü.

Son Güncelleme: 16.08.2021 11:15
Anahtar Kelimeler:
Kuzey KıbrısNusaybin GüzeliKelebek
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