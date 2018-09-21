Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 550 Ailenin Yüzünü Güldürdü

“İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşu olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı özellikle artan pahalılık nedeniyle eğitim ve öğrenimde sıkıntılar yaşayan ailelere okul ünüforması dağıtarak katkı sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki 7 şubesi ve genel merkezi ile etkin çalışmaları sonucunda ihtiyaçlı ailelerin tesbit edildiği ve yardımların ulaştırıldığı proje kapsamında hem ailelerin hem de çocukların yüzü güldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada yardımların doğru adrese ulaşmasında katkı sağlayan tüm kesimlere ve bağışçılara teşekkür edildi.

Dernek Genel Sekreteri Can Çağrı Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem şubeleriyle hem de genel merkez ile etkin faaliyetlerine devam edeceğini belirterek bu faliyetlerin bağışçıların desteği ile sürdürüldüğüne dikkat çekti.