Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı basın bürosu açıklama yaptı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu örgüt ve kuruluşların katkısıyla yardım kampanyası düzenleniyor.

06 Temmuz 2021 Salı 19:18
82 Okunma
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı basın bürosu açıklama yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek kampanyaya Edible London, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Euromed Martine Limited katkı koyuyor.

“İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” sloganıyla yürütülen kampanyaya ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Medi Foundation Başkanı İsmet Medi Koldaş’ın yer aldığı toplantıda çalışmalar hakkındaki son durum değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan KKTK Genel Başkanı Sezen, kampanyaya katkı koyan başta İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olmak üzere, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu, Medi Foundation Başkanı Koldaş ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, kampanya çerçevesinde gıda, kıyafet, spor malzemelerinden oluşan yardımların, paydaşlar tarafından oluşturulacak komite tarafından değerlendirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yardıma muhtaç aile ve öğrencilere dağıtılacağı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereden Sevgi Dolu Yardım Eli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 827 yeni pozitif vaka!
Güney Kıbrıs'ta 827 yeni pozitif vaka!
TRNC records 105 COVID cases
TRNC records 105 COVID cases
Turizm Emekçileri Platformu felaket tellallığı yapılmasını eleştirdi
Turizm Emekçileri Platformu felaket tellallığı yapılmasını eleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim