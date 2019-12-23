Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Esat Altay oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:06
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Esat Altay oldu

21 Aralık'ta tarihinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kuruluda seçime tek liste ile girildi.

Esat Altay, delegelerin oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurullar da belirlendi.

Ayhan Sığırcı, İsmail Demirci, Vedat Çağanağa, Mustafa Şevketoğlu, Ramazan Özçelik, Oktay Erdem, Bumin Paşa, Sefanur Sefa Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu üyeliğine, Zekai Töre, Neriman Günsel ve Kaya Süer, Disiplin Kurulu üyeliğine ise Levent Şensoy, Sıtkı Öztekin ve Şerife Tan getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Esat Altay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS Değirmenlik Lisesi’nde ulaşım sorunu nedeniyle uyarı grevi yaptı
KTOEÖS Değirmenlik Lisesi’nde ulaşım sorunu nedeniyle uyarı grevi yaptı
Güzelyurt Belediyesi çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenlendi
Güzelyurt Belediyesi çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenlendi
Kaçak yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak
Kaçak yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim