Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güneşköy Nar Panayırı’na destek sağladı

Hafta sonu yapılan ve bölgenin geliştirilmesi, yerel üretimin ve ekonominin desteklenmesi amacıyla ve kültürün yaşatılmasını desteklemek amacını taşıyan panayırda sponsorluk desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Genel Başkanı Bülent Çıraklı’ya teşekkür plaketi sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre Çıraklı, “Toplum yararına fayda sağlayan, yapıcı ve geliştirici projelere destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de toplumu ileriye taşıyacak olan farklı projelerle halkı kucaklamaya devam edeceğiz” dedi.