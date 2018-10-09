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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güneşköy Nar Panayırı’na destek sağladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki yedi şubesi ve genel merkeziyle çalışmalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, bu kez de kültürel etkinlik kapsamında bölgeyi tanıtan ve nar üreticisini desteklemek amacıyla düzenlenen Güneşköy Nar Panayırı’na sponsorluk desteği sağladı.

09 Ekim 2018 Salı 10:22
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güneşköy Nar Panayırı’na destek sağladı

Hafta sonu yapılan ve bölgenin geliştirilmesi, yerel üretimin ve ekonominin desteklenmesi amacıyla ve kültürün yaşatılmasını desteklemek amacını taşıyan panayırda sponsorluk desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Genel Başkanı Bülent Çıraklı’ya teşekkür plaketi sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre Çıraklı, “Toplum yararına fayda sağlayan, yapıcı ve geliştirici projelere destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de toplumu ileriye taşıyacak olan farklı projelerle halkı kucaklamaya devam edeceğiz” dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk KızılayıGüneşköy Nar PanayırıDestekSponsorlukHaberGündemKıbrıs
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