Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, kan bağış etkinliklerine ara vermeden devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kan Bağışçısı Kazanımı projesi kapsamında ülke genelinde gezici kan bağış araçlarıyla gerçekleştirdiği kan bağış etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Kan bağış etkinliklerimiz, Koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında gönüllü bağışçılar için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmektedir.

Kızılay gezici kan bağış aracı 19 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Akdoğan Belediye binası yanında gönüllü kan bağışçılarını bekliyor.

Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bir gün herkesin kana ihtiyaç duyabileceği unutulmamalıdır. Kan vermek için ihtiyaç anı beklenmeden, sosyal sorumluluk bilinci ile kan bağışında bulunmak hayati önem taşır.

Murat UZUN

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay

Yönetim Kurulu Üyesi