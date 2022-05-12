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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, kan bağışının önemini vurgulamak ve kan stoklarının artırılmasını sağlamak amacıyla “Merhamet Senin Kanında Var” sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 19:27
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, kan bağışının önemini vurgulamak ve kan stoklarının artırılmasını sağlamak amacıyla “Merhamet Senin Kanında Var” sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışları ile her yıl yüzlerce insanın yeniden yaşama tutunduğu kaydedildi. 
Açıklamada, 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve Türk Kızılay’ı iş birliğiyle hassasiyetle yürüttüğümüz “Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi” kapsamında elde edilen kan bağışlarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na teslim edildiği yer aldı. 
Bu bağışların, talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere, diyaliz tedavisi, ameliyatlar, yaralanmalar, iç kanamalar, doğumlar ve organ nakillerinde hayat kurtardığına işaret edilen açıklamada, kan bağışının hayati önemine rağmen ülkede kan bağışı bilinci ve kan stoklarının henüz istenen noktada olmadığı belirtildi. 
Kan bağışının önemini vurgulamak ve kan stoklarının artırılmasını sağlamak amacıyla “Merhamet Senin Kanında Var” sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldığı belirtilen açıklamada, tüm gönüllüler kan bağışına davet edilerek, toplumun tüm kesimlerine kampanyaya destek çağrısı yapıldı. 
Kan bağışı hakkında bilgi almak için Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i aranabilir, bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org web sayfası ziyaret edebilir, güncel kan bağış noktalarını öğrenmek için sosyal medya hesapları takip edilebilir. 

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