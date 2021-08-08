Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Manavgat Kızıldağ’da…

Antalya’da orman yangınlarının etkilediği afet bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, ziyaretlerini sürdürüyor.

08 Ağustos 2021 Pazar 19:08
15 Okunma
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Manavgat Kızıldağ’da…

Antalya’da orman yangınlarının etkilediği afet bölgelerinde yürütülen insani yardım çalışmalarına yardım etmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, Manavgat Kızıldağ mevkiinde orman yangınlarıyla mücadele eden KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerine moral için ziyarette bulundu.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,  Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Türk Kızılayı Geçici Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalara katılan heyet, afet bölgelerini ziyaret ederek, orman yangınlarının etkilediği köylerde afetzedelerle bir araya geldi, çocuklara hediyeler verdi

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk KızılayıAntalyaManavgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! 105'i yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı
Son Dakika! 105'i yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı
Otobüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi!
Otobüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi!
Özersay: Erenköy direnişi varoluş mücadelemizde bir simgedir
Özersay: Erenköy direnişi varoluş mücadelemizde bir simgedir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim