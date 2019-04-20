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Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne Murat Küçüközdemir Getirildi

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:19
Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne Murat Küçüközdemir Getirildi
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1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Murat Küçüközdemir, 2015 yılından bu yana Turkcell’in Türkiye operasyonunda Kamu Sektörü Satış Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Murat Küçüközdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 

1993 yılından 2004 yılına kadar yazılım mühendisliği, sistem entegrasyon çözümleri ve erişim teknolojileri ürünleri tedariki konularında sektörün farklı alanlarında çalıştı.

25 yıldır Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon sektöründe bulunan Küçüközdemir, o dönemde Türkiye’de rekabete açılan sabit telekomünikasyon hizmetleri pazarında faaliyet gösteren firmalarda 7 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında, 5 yıl süreyle çalıştığı Yıldız Holding bünyesindeki Global İletişim firmasının Turkcell tarafından satın alınmasıyla birlikte Turkcell ailesine katıldı.

Turkcell’de Pazarlama Ürün Yönetimi Direktörlüğü ile Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri danışmanlığı görevlerinde çalışan Küçüközdemir, 4 yıldan bu yana da Turkcell’de Kamu Satış Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Murat Küçüközdemir evli ve bir çocuk babasıdır.

Çalışmaları ve Vizyonu

Özellikle; Türkiye’de 2000’lerin başında genişbandlı internet erişim altyapısının gelişmesindeki çalışmaları, veri merkezi ve bulut teknolojileri alanında yapılan altyapı yatırım çalışmaları ve bulut çözümlerinin yaygınlaşması konusundaki projeler ve sistem entegrasyon alanında yapılan mega projeler sayesinde Türkiye’de ADSL hizmetinin çok hızlı yaygınlaşması, Turkcell’in veri merkezi yatırımlarında lider konuma gelmiş olması ve kamu satış gelirlerinin yaklaşık 4 yılda 10 kata kadar büyümesinde kendisinin de liderliğini yaptığı ekiplerin büyük rolü olmuştur.

“Bilişim Adası Kıbrıs “ vizyonu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de göreve başlayan Murat Küçüközdemir 4.5G servislerinin başlaması, yüksek hızlı geniş bantlı sabit internetin kullanıcılara ulaşması, kamu ve özel sektörde dijital dönüşüm projeleri, blok zinciri projeleri, yapay zekânın günlük hayatımıza girmesi gibi konularda çalışmalarını yapacaktır.

Kıbrıs’ın dünyada dijital dönüşüme örnek gösterilen bir ülke olması ve bunu birlikte başaracak tüm paydaşların ve ekibin bir parçası olmak hedefi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de çalışmaya başlayan Murat Küçüközdemir’e Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına “Aramıza Hoş Geldin” diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Murat KüçüközdemirKuzey Kıbrıs TurkcellTurkcell
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