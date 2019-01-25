Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Akıllı Mağazalara 5 Milyon Liralık Yatırım!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijitalleşen dünyası ile müşterilerinin hayatına her alanda yenilikler katmaya devam ediyor.

Harun Maden: ’’Kuzey Kıbrıs Turkcell sektör olarak bağımsız “En Kaliteli Hizmet Veren Firma”, “En Güvenilir Firma” olarak 1. Sırada yer almaktayız”. Teknoloji alanında olduğu gibi hizmette de bu bilinçle ve sorumlulukla hareket ediyor ve hem mağazalarımıza hem de elçilerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital alanda yenilikçilikte sınır tanımayan hizmetleri yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Tolga Atakan:” Ülkemizde dijital dönüşüm yaşanıyor. Bunun öncülüğünü ülkemizde Kuzey Kıbrıs Turkcell yapıyor. 2019 yılı içerisinde özellikle bakanlığımızın yapacağı birçok yatırım ve atılımlarda önemli partnerimiz olacağını düşünüyorum. Bu işbirliğinin de devam edeceği bir yıl olsun.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell perakende satışları için yeni başlattığı dijital dönüşüm projesine sağladığı 5 milyon TL’lik yatırımla müşterilerine yeni mağazaları ile hizmet vermeye başladı.

Teknolojinin yanında hizmet kalitesinde de liderliği elden bırakmayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC’nin 5 ilçesinde toplam 12 İletişim Merkezi’ni tepeden tırnağa en son teknolojik ürünlerle donatarak müşterilerine dijital dönüşüm ortamında alışveriş yapmanın keyfini yaşatıyor.

Kâğıdın yerini akıllı ekranlara bıraktığı, işlemlerin, ürün, hizmet ve tarifelere erişimin dijital ekranlarda saniyelerle gerçekleştirilebildiği yeni nesil Turkcell İletişim Merkezleri’nin açılış etkinliği dün Dereboyu Sarpkan İletişim Mağazası önünde gerçekleştirildi.





Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezileri Tanıtım Etkinliğine Yoğun İlgi

Yoğun katılımla gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Turkcell yeni nesil iletişim merkezlerinin tanıtım etkinliğine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Kıbrıs Turkcell iş ortakları, çalışanları, müşterileri ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Ülkemizde dijital dönüşüm yaşanıyor. Bunun öncülüğünü ülkemizde Kuzey Kıbrıs Turkcell yapıyor. 2019 yılı içerisinde özellikle bakanlığımızın yapacağı birçok yatırım ve atılımlarda önemli partnerimiz olacağını düşünüyorum. Bu işbirliğinin de devam edeceği bir yıl olsun.”

Bakan Tolga Atakan, teknoloji alt yapısını çağdaş ve kesintisiz yatırımlarla desteklemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Açılış etkinliğinde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden,

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak ülkede 20 yıldır yenilikçi anlayışta sınır tanımayan hizmetleri yatırımlarla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden değişen ve dijitalleşen dünya ile müşterilerini buluşturmaya önem vermeyi sürdüreceklerini belirten Maden, 2018 yılında dijital dönüşüm vizyonu ile başlattıkları değişim projesi çerçevesinde 5 milyon TL’lik yatırımla ülke genelinde 12 İletişim Merkezi’ni tepeden tırnağa yenilediklerini, bugün sembolik olarak açılışını gerçekleştirdikleri bu merkezle birlikte tüm merkezlerin yeni nesil ürünlerle donatıldığını kaydetti.

Her ay 10 binlerce müşterinin ziyaret ettiği, engelli dostu mağazalarda, bayilerin de benimseyerek koşulsuz destek verdiği yeni vizyonla kâğıdın yerini akıllı ekranlara bıraktığı, işlemlerin, ürün, hizmet ve tarifelere erişimin saniyelerle gerçekleştiği keyifli alış veriş ortamları yaratıldığına dikkat çeken Maden, hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetleri kaliteli, çağdaş teknolojilerle donanımlı ortamlarda sunarak yine ülkemizde bir ilke daha imza atmanın gururunu güvenleriyle kendilerine yaşatan müşterilerine, bayilerine ve tedarikçilere teşekkür etti.

Harun Maden sözlerine; “Pazar lideri olarak yeni mağazalarımızda sunduğumuz hizmette sınır tanımazken buna ek müşterilerimize en son teknolojiyi sunarak şirketimize daha da fazla değer katmış oluyoruz.” diyerek devam etti.

Harun Maden Turkcell İletişim Mağazaları’nda birçok yenlik ve dönüşüm var diyerek İletişim Mağazalarının uçtan uca değişimi şöyle anlattı:

“Yeni mağazalarımızda perakende süreçlerini uçtan uca dijital hale getirdik. Bu dönüşüm ile birlikte alışveriş deneyimlerini daha yaygın ürün yelpazemiz ile müşterilerimizi istedikleri anda tüm ürünlerimiz ile buluşturuyoruz. Müşterilerimizi mağaza içerisinde gezinirken teknolojik ürünlerimiz ile tanıştırıyoruz, deneyimletiyoruz. Dijital ürünlerimizi deneyimleyebileceğiniz yeni mağazalarımızı ikiye ayırarak ödeme ve destek verdiğimiz alanlar ayrı konumlandırılmış olup yeni teknolojilerimizi, akıllı cihazlarımız ve servislerimizi sunduğumuz alanlarda ise müşterilerimize keşif ve deneyim için de yer ayırıyoruz.

Müşterilerimizin dijital servislerimizi deneyimleyebilmesi için TV+’tan, fizy, Dergilik ve BiP uygularımız için ayrılan alanlarımız da mevcuttur. Buna ek olarak ‘’Lifecell Evde İnternet’’ alanımızda yeni dünyamızın ürünleri ile de bilgi alabilirsiniz.”

Dijital mağazalarımız ile birlikte özellikle ödeme işlemlerinde müşterilerimizi çok fazla bekletmeden kendi işlemlerini kendilerinin de gerçekleştirebileceği dijital hizmetler sunuyoruz.”

’’Kuzey Kıbrıs Turkcell sektör olarak bağımsız “En Kaliteli Hizmet Veren Firma”, “En Güvenilir Firma” olarak 1. Sırada yer almaktayız”. Teknoloji alanında olduğu gibi hizmette de bu bilinçle ve sorumlulukla hareket ediyor ve hem mağazalarımıza hem de elçilerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital alanda yenilikçilikte sınır tanımayan hizmetleri yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Toplam 12 mağazamızda 70 müşteri temsilcimiz hizmet vermektedir. Bu arkadaşlarımızı Turkcell Akademi’nin vermiş olduğu “Perakende Satış Sertifika Programı’na” dâhil edip sertifika almalarını sağladık. “

Turkcell İletişim Mağazaları önceden de olduğu gibi engelli dostu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tüm alanlarımız engelli müşterilerimize de uygun şekilde tasarlanmıştır. “

Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Mağazaları tanıtım etkinliği, içinde iphone akıllı telefon da olan sürpriz hediyelerin çekilişi ve konukların mağazayı gezerek yeni nesil ürün ve hizmetlerle tanışmaları ve kokteyl ile noktalandı.