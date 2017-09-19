Kuzey Kıbrıs Turkcell’den öğrencilere ‘Hoş Geldin’

Kuzey Kıbrıs Turkcell, öğrencilerin birbirleri ile doyasıya iletişimleri için ihtiyaçlarına göre “Bitmeyen Gece Paketleri”ni sundu. Paketle öğrencilere ayrıca gece saatlerinde kullanabilecekleri ek internet kotası da sağlandı. Üstelik Gnçtrkcll’lilere tüm bitmeyen paketleriyle birlikte müzik ve eğlence paketi fizy ile online depolama alanı lifebox da 5’er GB internetleri ile birlikte sunuluyor.

Gnçtrkcll’in avantajlarını açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden öğrencileri havaalanında karşılayarak onlara büyük bir ailenin parçası olmanın sıcaklığını yaşatıyor.

“Gnçtrkcll’li olmak ayrıcalıktır” diyen Kuzey Kıbrıs Turkcell, adamıza yeni gelen öğrencilerin aileleri ile iletişim ihtiyaçlarını da anında karşılıyor.

“İlk Araman Bizden” anlayışıyla gençlere Ercan Havaalanı’ndaki özel iletişim noktasından aileleri ile görüşme imkânı sunuyor.

Üniversite öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ücretsiz Wi-Fi (Kablosuz internet ağı) imkânı ile de tanışırken, iletişim ihtiyaçlarını kaliteli ve kesintisiz teknoloji ile karşılıyor.

Öğrencilerin iletişimi “Hiç Bitmez”

Kuzey Kıbrıs Turkcell öğrencilerin taleplerini karşılamak üzere “hiç bitmez” iletişimi ile paketler kurguladığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgiye göre üniversite döneminde ailesinden ve yakınlarından uzakta olan öğrencileri de düşünerek hayata geçirilen bu paketlerle öğrencilerin iletişimin rahatlığını yaşayacakları belirtildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell ayrıca Gnçtrkcll’in tüm avantajlı paketlerinin yanında; Gnçtrkcll paketi olan herkesin, popüler mekanlarda konumlandırılmış Wi-Fi hizmetinden de yaralanabileceğini vurguladı.

Gnçtrkcll’lilere Bitmeyen Gece Paketleri’yle 2 kat internet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, birçok üniversite için yeni ders yılında ülkemize gelen binlerce öğrenciyi karşılayarak “hoş geldiniz” dedi.

“Gnçtrkcll”lilere sunulan yeni paket avantajlarını da tanıtan Kuzey Kıbrıs Turkcell, öğrencilere, yükseköğrenimleri boyunca hep yanlarında olacağının mesajını verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, gençler için düzenlenen Faturalı ve Faturasız “Bitmeyen Süper Gece” ve “Bitmeyen Mega Gece” paketlerindeki aylık kullanılabilecekleri data miktarını, gece saatlerinde (00.00-08.00) kullanabilecekleri data kotasını da ekleyerek iki katına çıkardığını açıkladı.

Bitmeyen Süper Gece Paketleri’nde yurt içi ve Türkiye yönüne 200 dakika, 10 bin SMS ve yine Türkiye’de geçerli 8 GB internet yer alıyor. Paketlerde ayrıca tüm Gnçtrkcll’lilerle sınırsız konuşma, fizy ve lifebox uygulamaları için kullanılabilecek 5’er GB internet de bulunuyor.