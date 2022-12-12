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“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi”nin tanıtımı yapıldı  

“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi”ne ilişkin basın toplantısı düzenlenerek, tanıtım yapıldı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 23:00
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“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi”nin tanıtımı yapıldı  



KKTC Girişimcilik İnisiyatifi, Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği, “Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi”ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında dernek ve zirvenin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda Temel Üngör, derneğin amacını ve çalışmalarını anlattı. Pandemiden dolayı bazı sektörlerin durduğunu anımsatan Üngör, bir yandan da bu duraksamadan dolayı teknolojinin başka kısımlarının hayatımıza girdiğini belirtti. Üngör konuşmasında, “KKTC’de dijitalleşme alanında çığır açmamız gerekiyor” vurgusu yaptı.

Üngör, amaçlarının adanın demografik, coğrafi yapısı ve politik durumuna uygun yeni bir ekosistem modeli oluşturmak olduğunu belirtti. Üngör, ada ekonomisini inovatif girişimciliğe yönlendirerek katma değeri yüksek hizmet ve ürünlerin geliştirilebilmesine zemin hazırlamak istediklerini de kaydetti.

Toplantıda konuşan Ahmet Bilgen de, dijitalleşme konusunda Türkiye’deki benzer uygulamaların KKTC’de de olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Bilgen özellikle teknoloji odaklı şirketlere, bürokratik destek verilmesini istediklerini söyledi.

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