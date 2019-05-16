“Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın yapılıyor.

Etkinlik, saat 09.30’da’nda yer alacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğiyle, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yürütülen projenin açılış konuşmalarını ,Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTSO Başkanı Candan Avunduk yapacak.

Projenin sunumu KTTO İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem ile KTSO Genel Sekreter Yardımcısı ve İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum tarafından gerçekleştirilecek.