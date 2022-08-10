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“KUZEY KORELİLERE DERT ANLATAMIYORUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Gündem Kıbrıs ekibini kabul etti. Ziyaret sırasında limanların güvenliğinden elektrik faturalarına kadar birçok konu başlığı öne çıktı…

10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:28
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“KUZEY KORELİLERE DERT ANLATAMIYORUZ”
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Esengül Aykaç - ÖZEL HABER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Gündem Kıbrıs ekibini kabul etti. Ziyaret sırasında limanların güvenliğinden elektrik faturalarına kadar birçok konu başlığı öne çıktı…

“LİMANLARIN GÜVENLİĞİ SIFIR”… Limanların şu anki durumu ile ilgili Türkiye’den teknik ekip istediğinden söz eden Arıklı, “Limanlar 20 yıldır protokollerde Kamu Özel İşbirliğinde özelleştirilecek şeklinde geçiyor. 20 yıldan bu yana limanlara bir çivi çakılmadı” şeklinde konuşarak limanların güvenliğinin sıfır olduğuna söyledi. Arıklı, “Limanlarda kamera ve ışıklandırma sistemi çalışmıyor. Ayrıca limanların giriş ve çıkışları kontrol edilemiyor” ifadelerini kullanarak Türkiye’den ekibin gelerek Limanların eksik kalan kısımlarının belirlenerek rapor hazırlanması için çalışma başlattığını kaydetti. Arıklı, limanlarda x-ray cihazlarının yıllardır olmadığına da dikkat çekti.

“HEM AB İSTERLER, HEM DE KRİTERLERE KARŞI ÇIKARLAR”… Arıklı, “Birkaç geri kalmış Afrika ülkesi ve diktatörler var. Onun dışındaki bütün demokratik ve çağdaş ülkeler daha iyi ve daha kaliteli hizmet alabilmek için yap-işlet-devret komu özel işbirliğiyle veya doğrudan satmak suretiyle limanlarını özelleştiriyor. Biz de ise içimizde Kuzey Kore zihniyetinde olan kişiler var. Bu zihniyete sahip olan kişiler her şeyi devlet yapsın zihniyetindedir” dedi.

“ÖZELLEŞTİRME AB’NİN KRİTERİDİR”… Limanların özelleştirilmesine ve telekomünikasyon özeleştirilmesine karşı çıkanların olduğunu söyleyen Arıklı, “2004 yılında Annan Planına Rumlarda evet demiş olsaydı, Federasyon kurup Avrupa Birliği’ne girmiş olsaydık, şu anda özelleştirmeye karşı çıkılan her şeyi kabul etmiş olacaktık. Çünkü özelleştirme Avrupa Birliği’nin kriteridir. Hem Avrupa Birliği’ni istiyorlar hem de Avrupa Birliği’nin kriterlerini şimdiden uygulamamıza karşı çıkıyorlar” şeklinde konuştu.

ARIKLI’DAN ELEKTRİK FATURASI AÇIKLAMASI… Zamlı gelen elektrik faturaları hakkında konuşan Arıklı, “Ekonomik zorluk çeken veya devletten yardım alan vatandaşların aynı tarifeden elektrik faturası ödemesi çok anormal olmuş. Maliyenin ve Kıb-Tek’in imkânları doğrultusunda Başbakan Ünal Üstel konuyla ilgili girişim yaparak Çalışma Bakanlığı’nda ekonomik zorluk çeken kişilerin listesi hazırlanıyor” dedi.

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