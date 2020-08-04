Karayolları Dairesi Kuzey Sahil yolu Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 km'lik bölümünde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için yapılan proje çalışması ile ilgili bloke talebinin Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını ve ihale çalışmasının başlatıldığını açıkladı.
Kuzey Sahil yolu için ihale çalışması başladı
Karayolları Dairesi Kuzey Sahil yolu Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 km'lik bölümünde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için yapılan proje çalışması ile ilgili bloke talebinin Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını ve ihale çalışmasının başlatıldığını açıkladı.
04 Ağustos 2020 Salı 16:32
1094 Okunma