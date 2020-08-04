Kuzey Sahil yolu için ihale çalışması başladı

Karayolları Dairesi Kuzey Sahil yolu Esentepe-Bahçeli-Tatlısu kesiminin 21 km'lik bölümünde oluşan çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için yapılan proje çalışması ile ilgili bloke talebinin Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını ve ihale çalışmasının başlatıldığını açıkladı.