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Kuzey Tarık’a çirkin saldırı!

03 Aralık 2019 Salı 21:44
Kuzey Tarık’a çirkin saldırı!

Alsancak bölgesinde bir barda, "istek şarkı çalmadığı" gerekçesi ile sahnede saldırıya uğrayan ünlü sanatçı Kuzey Tarık'ın ağzına dört dikiş atıldı.

Önceki gün gerçekleşen skandal olay, sanat camiasında büyük şok etkisi yarattı.

Ülkede görmeye alışkın olmadığımız olay, Cafe de Artistes'te meydana geldi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Kuzey Tarık'ın, geçtiğimiz Cuma akşamı yardımcı sanatçı olarak yer aldığı sahnede "Hangi şarkının çalınacağına ben karar vermiyorum" dediği, Naim Tilkioğlu isimli müşterinin de buna sinirlendiği öğrenildi.

Kuzey Tarık ve Naim Tilkioğlu arasında tartışmanın devam etmesinin ardından, şiddet olayı da beraberinde geldi.

Haber Kıbrıs’ın öğrendiği bilgiye göre Kuzey Tarık ve mekan işletmecisinin Naim Tilkioğlu isimli vatandaştan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polisin, Kuzey Tarık'a dört dikiş atılan olayın ardından herhangi bir tutuklama ya da dava süreci başlatıp- başlatmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Gatriye 2019-12-03 22:07:36

Kesin kırodur

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Destur 2019-12-03 22:16:47 @Gatriye

Gatriye; başladınız gene provokasyonlara. Gir feyisboka da gör kimdir da boşa sallama toplumu kışkırtasın. Meşhur laftır " O bokusa sen da sillargasın"

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