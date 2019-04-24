Kuzey ve Güney arasındaki geçişlerin başlamasının 16’ncı yıldönümü

Bakanlar Kurulu, dönemin Başbakanı Derviş Eroğlu başkanlığındaki toplantısında, Güney Kıbrıs’a geçiş için 48 saat önceden izin alma prosedürünün kaldırılması ve 3 sınır kapısından kimlik kartı veya pasaport gösterilerek geçişlerin yapılabilmesi kararı aldığını duyurmuştu.

Aynı şekilde, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelecek kişilerin de pasaportlarını sunarak ve mühürlenmiş bir belge alarak geçişlerine imkan tanıyacak düzenlemeye gidilmişti.

Kararın gerekli düzenlemelerin ardından Ledra Palace, Beyarmudu ve İki Buçuk Mil sınır kapılarında başlayacağı açıklanmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun 21 Nisan 2003’te aldığı karar uyarınca, başkent Lefkoşa’da Yeşil Hat üzerindeki Ledra Palace sınır kapısı 23 Nisan 2003’te karşılıklı geçişlere açıldı.

Önceleri araçlı geçiş de yapılan Ledra Palace’ta, daha sonra gidilen değişiklikle halen sadece yaya geçişlerine izin veriliyor. Kapıyı araç geçişinde sadece diplomatik misyon ve BM kullanıyor.

Beyarmudu’ndaki sınır kapısı da 23 Nisan 2003’te geçişlere açıldı.

Lefkoşa’daki ikinci sınır kapısı Metehan’dan (Kermiya) 10 Mayıs 2003’ten; üçüncü kapı olan Lokmacı’dan ise 3 Nisan 2008’den beri karşılıklı geçişler yapılıyor.

Gazimağusa’daki Akyar (İki Buçuk Mil) kapısında ise altyapı eksikliklerinin tamamlanmasıyla üç gün gecikmeli olarak 26 Nisan 2003’ten

itibaren serbest geçişler başladı.

Bostancı’daki sınır kapısı 31 Ağustos 2005’te, Yeşilırmak kapısı ise 14 Ekim 2010’da hizmete girdi.Önceleri gece yarısına kadar hizmet verilen sınır kapılardan, bir süre sonra alınan kararla 24 saat geçiş yapılabiliyor.

Kıbrıs’taki 7. sınır kapısı olan Yeşilırmak, 14 Ekim 2010’da törenle açıldı.

11 Kasım 2018 de de Gazimağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapılarının açılması ile kapıların sayısı 9’a yükseldi. (BRT)