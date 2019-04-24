Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Kuzey ve Güney arasındaki geçişlerin başlamasının 16’ncı yıldönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetinin iktidarda olduğu 21 Nisan 2003’te, Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantıda aldığı ve dünyada yankı yaratan üç sınır kapısının serbest geçişlere açılmasıyla ilgili kararın üzerinden 16 yıl geçti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:46
Kuzey ve Güney arasındaki geçişlerin başlamasının 16’ncı yıldönümü
banner44

Bakanlar Kurulu, dönemin Başbakanı Derviş Eroğlu başkanlığındaki toplantısında, Güney Kıbrıs’a geçiş için 48 saat önceden izin alma prosedürünün kaldırılması ve 3 sınır kapısından kimlik kartı veya pasaport gösterilerek geçişlerin yapılabilmesi kararı aldığını duyurmuştu.

Aynı şekilde, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelecek kişilerin de pasaportlarını sunarak ve mühürlenmiş bir belge alarak geçişlerine imkan tanıyacak düzenlemeye gidilmişti.

Kararın gerekli düzenlemelerin ardından Ledra Palace, Beyarmudu ve İki Buçuk Mil sınır kapılarında başlayacağı açıklanmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun 21 Nisan 2003’te aldığı karar uyarınca, başkent Lefkoşa’da Yeşil Hat üzerindeki Ledra Palace sınır kapısı 23 Nisan 2003’te karşılıklı geçişlere açıldı.

banner41
Önceleri araçlı geçiş de yapılan Ledra Palace’ta, daha sonra gidilen değişiklikle halen sadece yaya geçişlerine izin veriliyor. Kapıyı araç geçişinde sadece diplomatik misyon ve BM kullanıyor.

Beyarmudu’ndaki sınır kapısı da 23 Nisan 2003’te geçişlere açıldı.
Lefkoşa’daki ikinci sınır kapısı Metehan’dan (Kermiya) 10 Mayıs 2003’ten; üçüncü kapı olan Lokmacı’dan ise 3 Nisan 2008’den beri karşılıklı geçişler yapılıyor.

Gazimağusa’daki Akyar (İki Buçuk Mil) kapısında ise altyapı eksikliklerinin tamamlanmasıyla üç gün gecikmeli olarak 26 Nisan 2003’ten
itibaren serbest geçişler başladı.

Bostancı’daki sınır kapısı 31 Ağustos 2005’te, Yeşilırmak kapısı ise 14 Ekim 2010’da hizmete girdi.Önceleri gece yarısına kadar hizmet verilen sınır kapılardan, bir süre sonra alınan kararla 24 saat geçiş yapılabiliyor.

Kıbrıs’taki 7. sınır kapısı olan Yeşilırmak, 14 Ekim 2010’da törenle açıldı.

11 Kasım 2018 de de Gazimağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapılarının açılması ile kapıların sayısı 9’a yükseldi. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
KuzeyGeçişSınrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faisal 2 gün tutuklu kalacak
Faisal 2 gün tutuklu kalacak
Okyunus, 2 gün daha tutuklu kalacak
Okyunus, 2 gün daha tutuklu kalacak
Taçoy: "Hükümet mehter gibi... 2 ileri bir geri..."
Taçoy: "Hükümet mehter gibi... 2 ileri bir geri..."

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim