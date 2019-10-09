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Kuzey Yarımküre'de yazın yüzlerce sıcaklık rekoru kırıldı

Kuzey Yarımküre'de 396 farklı bölgede yaz aylarında tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerleri görüldü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:11
Kuzey Yarımküre'de yazın yüzlerce sıcaklık rekoru kırıldı

BBC'nin haberine göre, ABD'nin California eyaletinde bulunan Berkeley Yerküre İklim Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, Kuzey Yarımküre'deki hava istasyonlarının 1 Mayıs-30 Ağustos tarihlerine ait verileri incelendi.

Veriler, Kuzey Yarımküre'de yaz boyunca 29 ülkedeki 396 hava istasyonunun bulunduğu bölgelerde, tüm zamanların en yüksek sıcaklık rakamlarına ulaşıldığını gösterdi.

Araştırmacılar en yüksek sıcaklık değerlerinin, küresel ısınmanın uzun vadeli yansımasının göstergesi olduğunun altını çizdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2019'un dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu tespit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Yarımküre
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