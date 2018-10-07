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Kuzeydeki 'ucuzluk' yakınlaştırdı

Binlerce Kıbrıslı Rum’un, Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında, döviz kurlarından ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklanan fiyat farkı nedeniyle, alışverişleri için kuzeyi tercih etmeye başladıkları bildirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:16
Kuzeydeki 'ucuzluk' yakınlaştırdı

Binlerce Kıbrıslı  Rum’un, Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında, döviz kurlarından ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklanan fiyat farkı nedeniyle, alışverişleri için kuzeyi tercih etmeye başladıkları bildirildi.

Politis gazetesi; “Kuzeyde Ucuz Alışverişe Gidiyorlar… Binlerce Kıbrıslı Rum Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin İşgal Bölgelerine Geçiyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı ve iç sayfalarda geniş şekilde devam ettirdiği haberinde, kuzeyde alışveriş yapan Kıbrıslı Rumlarla yaptığı röportajları aktardı.

Gazete, Kıbrıslı Rumların; başta akaryakıt almak için kuzeye geçerken, artık süpermarket, eczane, diş doktoru ve kuaför ihtiyaçları için de kuzeye geçmeye başladıklarını; çoğu ürünü burada yarı fiyatına aldıklarını, diş doktoru ve kuaför gibi ihtiyaçlar için de güneye kıyasla çok daha az ücret ödediklerini yazdı.

Muhabirin sorularını yanıtlayan Kıbrıslı Rumlar, başta kuzeye geçmeyi hiç düşünmediklerini; ancak ilk geçişlerinden itibaren kendileri için “yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını” ve fanatik düşüncelerinin değiştiğini, ayrıca Kıbrıslı Türk mağaza sahiplerinin ve diğer çalışanların çok kibar ve yardımsever olduklarını dile getirdiler.

Habere göre bazı Kıbrıslı Rumlar da, bu tarafa geçmeye başladıktan sonra Kıbrıs sorunu hakkındaki düşüncelerinin yüzde 80 oranında değiştiğini ve Türklerin adını bile duymak istemezken, şimdi daha iyi hissettiklerini dile getirdiler.

Muhabire konuşan Kıbrıslı Rumlardan biri ise, Kıbrıslı Türkler her ne kadar yardımsever, misafirperver ve iyi insanlar olsa da, henüz Kıbrıslı Rumlarla bir arada yaşamaya hazır olmadığını iddia etti.

Kaynak: TAK

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KıbrısUcuzHaberKKTC
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Sosyal Hizmet Öğrencisi 2018-10-07 14:19:57

Ucuzluk değil o; ülkenizdeki vasat ekonominiz ve döviz karşısında değer kaybetmeye devam eden ₺...

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vatandaş 2018-10-07 15:03:43

biz kendi topraklarımızda paramızın değersizliğinden pahalılıktan anamız ağlarken rumlar resmen kendileri açısından bayram ediyor adamlar bizi çok sevdiklerinden gelmiyor ki eksik olsun böyle yakınlaşma

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