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Kuzey’den Güney’e geçmek isterken yakalanan 17 kişi tutuklandı

Kuzey’den Güney’e geçmek isterken yakalanan 17 kişi tutuklandı. Zanlılar pcr sonçları çıkmadığından mahkemeye çıkarılmadan gıyaplarında tutukluluk emri alındı.

12 Aralık 2021 Pazar 12:03
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Kuzey’den Güney’e geçmek isterken yakalanan 17 kişi tutuklandı
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(Kamalı Haber)

Kuzey’den Güney’e geçmek isterken yakalanan 17 kişi tutuklandı. Zanlılar pcr sonçları çıkmadığından mahkemeye çıkarılmadan gıyaplarında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 11.12.2021 tarihinde saat 21.00'de, Akıncılar'da, 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan yerden, Kuzey Kıbrıs topraklarından Güney Kıbrıs’a doğru harekat halinde geçmeye çalışan ZPH 910 plakalı Nissan Note marka araç, ZSV 519 plakalı Ford Fiesta marka araç ve ZRK 766 plakalı Ford Fiesta araç ile bu araçların şoförleri 1-Nauman Ali, 2-Nauman Khan ve 3-Zohaib Ali’nin para karşılığında geçirmek için anlaşıp insan ticareti yaparak Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçirmek istedikleri Zanlı 4-Raja Muhammad Naveed, 5-Brahim Kone, 6 Muhammad Israr, 7-Ahmat Faisal Furmulu, 8-Ahmad Tamım Mırzada 9-Khalid Sultanı, 10-Ahmad Faisal Mırzada, 11-Alisina Ehsanzaı, 12-Zeshan Sıtanıkzı, 13 Muhammed Bilal, 14-Patiyence Markus Danat, 15-Cherah Nbombon ve 16-Grace Ngalula Kalele isimli zanlılar ile birlikte 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların aynı gün 2. Piyade bölük komutanlığı devriye personeli tarafından konu yerde suçüstü tespit edilip, tutuklandıklarını söyledi. Polis, yine aynı gün zanlı 17 Yasır Shahzad’ın ZLZ 714 plakalı araçla şüpheli görülüp, tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlılara PCR yapılacağını ve karantina oteline yerleştirildiklerini söyleyerek, gıyaplarında 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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