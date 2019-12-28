Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Kuzeyden Güneye geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:03
Kuzeyden Güneye geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzeyden Güneye geçmeye çalışırken suçüstü tutuklanan zanlılar İnna Terranova, Mohamed Sankhon ile Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalan zanlı Ahmed Muhammedoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Ahmed Muhammedoğlu 27 Aralık 2019 tarihinde saat 21.05 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı Şehit Asteğmen Nafi Kıvanç Kışlası içerisinde, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlı İnna Terranova’nın ise 27 Aralık 2019 tarihinde saat 23.55 raddelerinde Çağlayan-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 5. Bölük içerisinde Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Mohamed Sankhon’un ise 28 Aralık 2019 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Surlariçi -Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 7. Bölük içerisinde, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis her 3 zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve alınan ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 28.12.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
HaberSuçüstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
T 2019-12-28 16:22:47

Kız neden bu kadar mutlu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2019-12-28 16:45:56

Moldov Ukrayna garı zenci kabıktan muşamba olmaz yerliye gel ağam çiğköfteler yensinmi kayışlar yağlansınmı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım
86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Pazartesi günü açılacak
86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Pazartesi günü açılacak
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim