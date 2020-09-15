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Kuzey’e sahte PCR ile geçmeye çalışan beş kişi tutuklandı

Sahte PCR test sonuçlarıyla Kıbrıs’ın güneyinden, kuzeyine geçmeye çalışan 5 kişi, Metehan Sınır Kapısı’nda tespit edilerek Rum polisi tarafından tutuklandı.

15 Eylül 2020 Salı 11:09
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Kuzey’e sahte PCR ile geçmeye çalışan beş kişi tutuklandı

Rum Polisi, bugün yaptığı açıklamada, sahte PCR test sonuçlarıyla Kuzey’e geçmeye çalışan beş kişinin tespit edildiğini ve 8 gün süreyle tutuklandığını duyurdu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Nepal uyruklu, yaşları 26 ile 49 arasında değişen 5 kadın, sahte PCR testleri ile 13 Eylül Pazar günü saat 18.20’de Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey’e geçmeye çalışırken tespit edildi.

Haberde, “maaşlarının Kuzey’de daha yüksek olduğu ve iş aramak adına 5 şahsın Kuzey’e geçmek istediklerini bildirdikleri” ifade edildi.

Sınırı geçmek için PCR testlerini ibraz etmeleri gereken 5 kişi, polise sahte PCR testlerini ibraz etti.

Polis, ibraz edilen test sonuçlarının tümünün aynı olduğunu ve sadece isimlerinin değiştirildiğini fark edince, söz konusu şahıslar önce gözaltına alındı ardından da haklarında soruşturma maksatlı 8 gün tutukluluk emri verildi.

Habere göre polis sorgusunda konuşan şahıslar, sahte test sonuçlarını e-posta yoluyla, tanımadıkları birinden temin ettiklerini ifade etti.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

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