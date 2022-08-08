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La Nouba'da geçmişten günümüze yolculuk

Açıldığı günden beridir büyük ilgi odağı olan La Nouba, organize ettiği farklı konseptlerdeki eğlencelerle misafirlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.   

08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00
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La Nouba'da geçmişten günümüze yolculuk
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Son iki sezondur Kıbrıs’ın en büyük 80’ler 90’lar ve 2000’ler partilerini gerçekleşmesinde öncü eğlence merkezi olan La Nouba’da hafta sonu büyük bir coşku yaşandı. 

   Mr.Joker ve Mio Dub’ın performans sergilediği gecede misafirler geçmişten günümüze yolculuğa çıktı. O dönemlerin en hit parçalarına yer veren DJ’ler, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

   Her ay iki kez gerçekleştirilen 80’ler 90’lar ve 2000’ler partiler serisine genci yaşlısı, her kesimden insanın ilgi göstermesi de işletme tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
La NoubaEğlence
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