La Nouba'da geçmişten günümüze yolculuk

Son iki sezondur Kıbrıs’ın en büyük 80’ler 90’lar ve 2000’ler partilerini gerçekleşmesinde öncü eğlence merkezi olan La Nouba’da hafta sonu büyük bir coşku yaşandı.

Mr.Joker ve Mio Dub’ın performans sergilediği gecede misafirler geçmişten günümüze yolculuğa çıktı. O dönemlerin en hit parçalarına yer veren DJ’ler, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Her ay iki kez gerçekleştirilen 80’ler 90’lar ve 2000’ler partiler serisine genci yaşlısı, her kesimden insanın ilgi göstermesi de işletme tarafından memnuniyetle karşılanıyor.