Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı
Aracından uyuşturucu çıktı
Aracından uyuşturucu çıktı
Turiste cinsel taciz iddiası!
Turiste cinsel taciz iddiası!

Laboratuvarlar İnisiyatifi’nden Açıklama

KKTC Laboratuvarlar İnisiyatifi adı altında örgütlenen bir grup laboratuvar, ülkede kullanılan SARS-CoV-2 PCR test kitlerinin yurt dışından ithal izinli temin edildiğini ve uluslararası tanı amaçlı standardizasyona sahip CE-IVD (Avrupa Kalite Standartlarina Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) onay belgeli olduğunu belirtti.

14 Ocak 2022 Cuma 12:17
327 Okunma
Laboratuvarlar İnisiyatifi’nden Açıklama
banner108

Son günlerde kamuoyuna duyurulan SARS-CoV-2 PCR testlerinin yanlış pozitiflik verdiğine ilişkin haberlere karşılık açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden İnisiyatif, SARS COV-2’nin tanısı için kullanılan PCR testinin başta sağlık olmak üzere birçok kullanım alanı bulunduğunu kaydederek, PCR tekniğinin tanıda hassas ve özgün olduğunu belirtti.


İnisiyatif’ten yapılan açıklamada, ülkede kullanılan SARS-CoV-2 PCR test kitlerinin yurt dışından ithal izinli temin edildiği, uluslararası tanı amaçlı olarak standardizasyona sahip CE-IVD (Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) onay belgeli olduğu vurgulanarak, bu kitlerin aynı zamanda hedef bölgede oluşabilecek mutasyonlardan etkilenmemesi için iki veya üç hedef bölgesini saptayacak düzeyde üretildiği kaydedildi.


PCR testleri yüksek hassasiyet, yüksek özgüllük ve duyarlılık ile moleküler mikrobiyoloji alanında hizmet vermeye devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, “Tüm bu standardizasyona uygun, hassasiyetli ve özverili çalışma karşısında, toplum sağlığını ön planda tutma çabasının aksine, maddi kazanç artırmak veya başka amaçlar doğrultusunda, geçmiş yakın zamanda, özel bir üniversite hastanesi tarafından yapılmış bilimsel içerikten uzak açıklamalar bizleri üzmüştür. Bu dönemde toplumsal çıkarları düşünmeyip, bizlere göre başka amaçları hedefleyen bu tutum Covid-19 pandemi mücadelesine gölge düşürmüştür” denildi.


Sağlık Bakanlığı’nın ülkede sadece uluslararası standardizasyona sahip CE-IVD belgeli PCR testlerinin kullanılmasını denetlemeye çağrıldığı açıklamada, “CE-IVD onayı olmayan hiçbir kitin tanısal amaç için kullanılamayacağı, sadece bilimsel araştırma için kullanılabileceğini belirtir; tanısı atlanan her vakanın, yanlış sonuçlar vermesi veya hastalığın bulaşmasını kolaylaştıracağını hatırlatmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız”
“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız”
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim