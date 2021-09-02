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Laboratuvarlar test yapmayacak

Hükümet eczacılara antijen izni verdi laboratuvar sahipleri ayaklandı...

02 Eylül 2021 Perşembe 08:17
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Laboratuvarlar test yapmayacak

Bakanlar Kurulu’nun eczanelerde de antijen testi yapılabilmesinin önünü açan karar üzerine Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği yarından itibaren tüm özel laboratuvarlarda antijen yapılmayacağını açıkladı.

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Tuncay Güçlü, herkesin eğitimine ve mesleğine uygun işi yapması gerektiğine dikkat çekti.

Kaliteli ve doğru sonuçların elde edilebilmesi için PCR ve antijen testlerinin laboratuvar ortamında yapılması gerektiğinin altını çizen Güçlü, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar ile iki meslek grubunu karşı karşıya getirdiğini söyledi.  

Tuncay Güçlü’nün açıklaması şöyle:

“ Devlet bizi de mağdur etmektedir ama halk durumu bilmiyor, bizi muhatap biliyor, bizi suçluyor... Birçok laboratuvarın elinde ücretsiz kitler bitti… Devlet yenisini veremiyor… Önce ‘yapmayacaksınız’ denildi. Dün gece aniden ‘elinde kalanlar yarın devam etsin’ dediler ama diğerlerine, elinde kit olmayana yeni kit vermediler… Son dakika kararlar, bilinçsiz uygulamalar sektöre zarar veriyor, halkı mağdur ediyor.”

Haber Kıbrıs

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