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Lağım kokusundan durulmuyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:03
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Lağım kokusundan durulmuyor


Gazimağusa’da Karakol bölgesinde bulunan Royal Life sitesinde lağım kokusundan durulmuyor.

Kanalizasyonun taşmasından dolayı lağım sularının ortalığa saçılmasından dolayı sağlık adına büyük tehlike ile karşı karşıya kaldıkları aktaran bölge sakinleri, Gündem Kıbrıs’a ulaşarak, “Defalarca telefonda Mağusa Belediyesini aramaktan usandık. Evlerin atık suları kanalizasyonda birikip taşıyor. Sinek ve kokudan durulmuyor. Resmen ortalığa hastalık yağıyor ve herkesin çocukları bu apartmanın önünde oynuyor” diyerek şikâyetlerini dile getirdi.

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