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Lağımlara basa basa okula gidiyorlar

Hamitköyde öğrencilerin yola akan lağım sularına basarak okula gitmesi tepkiye neden oldu...

24 Eylül 2017 Pazar 13:35
Lağımlara basa basa okula gidiyorlar

Melin Dobran

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesindeki sorunlar bitmiyor. Elde edilen bilgilere göre birkaç günden beridir bölgedeki lağım suları, yollara döküldü. Bölgeli bir vatandaş, köydeki ilkokula giden çocukların, lağımlara basarak okula gittiğini görüntüledi. Veliler ise “Sağlığımız tehlike altında. Yaz kış bu lağım sorununu yaşıyoruz. Yetkililer artık köyümüzle ilgilensin. Özellikle ilkokulun çevresinde ve köydeki ara sokaklarda bu lağım sularını görmek mümkün” dedi. 

Sosyal medyada tepki

Hamitköy’de yaşayan bir vatandaş, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi, “Burası Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu girişi! Bu bir insanlık dramıdır. Size sorarım hangi anne baba sabah çocuğunu okula götürürken lağım sularına basmak ister? Hangi anne baba çocuğunun lağım suyu kokusunu teneffüs etmesini ister? Hangi aile evinin balkonunda otururken, kapı önünden lağım sularının günlerdir akmasını kabullenebilir? Yazıklar olsun! Çocuklar insan dışkısına basarak okula gidiyor. Bu çocuklara yazık değil mi?”

Yollar tamir istiyor

Hamitköy’de yaşayan vatandaşlar, bölgedeki asfalt yolun tamir edilmesini istiyor. Yolun dar olduğunu ifade eden vatandaşlar, iki aracın geçmesi halinde bankete düşmemenin imkânsız olduğunu söyledi. Söz konusu asfaltta çukurlar olduğunu dile getiren vatandaşlar, yolların bir an önce tamir edilmesini istiyor. Bölgeliler, “Köyün içindeki asfalt yolların tamir edilmesini istiyoruz. Yolun ortası sağı solu hep çukur. Araçla geçerken düşmemek mümkün değil. Dar olan asfalt yoldan iki araç zor geçiyor. Yetkililerden konuyla ilgilenmesini istiyoruz” dedi.

Diyalog Gazetesi

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