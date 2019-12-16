Lakers’ın muhteşem serisi sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks’u 101-96 yenen Los Angeles Lakers, üst üste 14. deplasman galibiyetini aldı.

Batı Konferansı’nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks’u LeBron James ve Anthony Davis’in etkili oyunuyla mağlup etti. Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı. Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers’ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz’ın (15) serisi yer alıyor.

Lakers’ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla “double double”a imza attı. Hawks’ta ise Trae Young’ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

FURKAN 4 SAYIYLA OYNADI

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri Brooklyn Nets deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 119-130

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 107-85

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 96-101

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89

Denver Nuggets-New York Knicks: 111-105

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 79-100