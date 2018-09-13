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Lalsultan Kaya’ya ait ev kundaklandı

Girne Karaoğlanoğlu’nda Lalsultan Kaya’ya ait ev kundaklandı.Yakıcı bir maddeyle ateşe verilen evde hasar meydana geldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:19
Lalsultan Kaya’ya ait ev kundaklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 12.00-23.30 saatleri arasında Karaoğlanoğlu’ nda Rıdvan Çakır sokak üzerinde, Lalsultan Kaya’ya ait ikametgah kundaklandı.

Evin, batıya bakan alüminyum panjur ve penceresinin kimliği meçhul şahıs yada şahıslar tarafından hasar yapılmaksızın açıldığı ve eve girildiğini belirten polis, yatak odasındaki 2 kişilik karyola ve üzerinde bulunan şiltenin henüz tespit edilemeyen yakıcı bir maddeyle ateşe verildiğini kaydetti.

Meydana gelen yangın sonucu evdeki muhtelif eşyalar ve tüm ev isten zarar gördü.Polisin kasti hasar olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Lalsultan KayaEvKundaklamaPolisGündemKıbrıs
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