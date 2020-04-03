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Lapta, Alsancak bölgesi bu akşam karantinaya alınabilir!

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu akşam çıkacak olan test sonuçlarına göre Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgesinin karantinaya alınabileceğini açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 18:49
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Lapta, Alsancak bölgesi bu akşam karantinaya alınabilir!

Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgesinin karantina altına alınması talebiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu anda bölgede pozitif vakalarla temas halinde olan ve test sonuçları beklenen şüpheli şahıslar olduğunu belirtti.

Söz konusu yakın temaslı grubun test sonuçlarının beklendiğini açıklayan yetkililer, bu grubun sürecin gidişatını belirleyeceğini vurguladı. Yakın temaslılar tespit edildiği zaman sorunun çözüldüğünü vurgulayan yetkililer, bu akşam çıkacak vakaların durumuna göre karar verileceğinin altını çizdi.

Karpaz’da karantina durumunun temaslı takibinde işlerini zorlaştırdığını dile getiren yetkililer, bu akşam çıkacak olan test sonuçlarına göre Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgesinin karantinaya alınabileceğini açıklayan yetkililer, gelişmelere göre hareket edeceklerini ve karantinanın bazen çözüm olmadığını da vurguladı.

GİRNE BÖLGESİNDE TOPLAM 17 VAKA VAR

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LaptaAlsancakSağlık BakanlığıKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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