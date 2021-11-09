Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildi

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm bakanlıkların çalışmalarına ilişkin bazı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

09 Kasım 2021 Salı 19:24
89 Okunma
Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildi
banner108

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından kararları açıklayan Amcaoğlu, toplantıda, öncelikle, 2021 yılında ilk etabı tamamlanan Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildiğini; yarım kalan yolun tamamlanması için süratle ihaleye çıkılmasının da kararlaştırıldığını belirtti. 
Bakanlar Kurulu toplantısında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) bütçesinin de ele alındığını belirten Amcaoğlu, BRTK bütçesine ilişkin sürecin de, çok ciddi anlamda sıkıntı yaratmamak koşulu ile, tamamlanması için karar üretildiğini söyledi. Amcaoğlu, böylelikle 2022 yılında kurumda bir sıkıntı yaşanmasının da önüne geçildiğini kaydetti. 
Hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilir olması için Bakanlar Kurulu toplantısında birtakım istişarelerde de bulunulduğunu belirten Amcaoğlu, şunları kaydetti:
 “Bu bağlamda, faiz destekli gübre, tohum ve yemliğin desteklenmesi; Toprak Ürünleri Kurumu’nun yem ham madde alımında yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin spot alım yetkisinin uzatılması işlemlerinin tamamlanması; hayvan başına düşünülen hibe, yemlik arpa desteklerinin hangi noktada destekleneceğine ilişkin istişarelerin yapılması; son zamanlarda çok yüksek bir rakamla, üreticilerimizin ve hayvancılarımızın maalesef sıkıntılar yaşamasına neden olan arpa fiyatlarına daha önceden yapılmaya başlanan 87 kuruşluk desteklerin aratılabilmesi için istişarelerin yapılması ile çiftçinin gübre desteğinin tekrardan istişare edilerek karara bağlanması ve Maliye Bakanlığı’yla bu konuda yapılacak çalışmalardan sonra finansman ihtiyacının karşılanması koşuluyla sonuçlandırılmasına karar verildi.”  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de son 24 saatte 266 vaka tespit edildi
Güney’de son 24 saatte 266 vaka tespit edildi
Gürcafer: “Kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç vardır”
Gürcafer: “Kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç vardır”
Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim