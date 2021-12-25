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Lapta Belediyesi 10 Milyon TL, Kıb-Tek 50 Milyon TL Borçlanıyor

Lapta Belediyesi, personel maaşlarının ödenebilmesi için 10 milyon TL borçlanıyor.

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:33
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Lapta Belediyesi 10 Milyon TL, Kıb-Tek 50 Milyon TL Borçlanıyor
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Bakanlar Kurulu, Lapta Belediye Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, belediye personelinin geriye dönük maaş geriliğinin kapatılması ile Yakın Doğu Bank Ltd. nezdindeki taksitli kredi borcunun kapatılması ve mevcut overdraft hesabındaki borcun ödenmesi kaydıyla, 72 ay (6 yıl) vadeli, değişken faizli (TL-REF+3,50%) 10 milyon TL borçlanmasını onayladı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KIB-TEK DE BORÇLANIYOR

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt ödemelerinde kullanılması amacıyla Creditwest Bank Ltd.'den 24 ay vadeli, değişken faizli (TL-Ref-+10,00%) 50 milyon TL tutarında borçlanmasına karar verdi.

23 Aralık tarihli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

EK MESAİLER VE SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER

Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarında görevli yargıçlara Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - İşçi - Geçici İşçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1 ), hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında, yüzde 100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 23 Ocak’taki erken genel seçimde sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 1.000 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 800 TL+ Gelir Vergisi ödenecek.

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