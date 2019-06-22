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Lapta Belediyesi, “10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” dün akşam başladı

Lapta bölgesinin turizm değerini artırmak ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla , bu yıl ; Festival Komitesi ve Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla hayat bulacak festival, 21-23 Haziran tarihleri arasında yer alacak.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
Lapta Belediyesi, “10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” dün akşam başladı

Festival, Festival organizasyon komitesi, Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibi, Şili, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Ekibi, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Halk Oyunları Ekibi, Slovakya, Makedonya ve Fomget-Ankara ekiplerinin yöresel kıyafetleri ile katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra festivale katılan protokol , festivalin açılışını ardından da, Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin festivale özel olarak hazırladığı , Lapta’ya özgü el işleri elbiseler, geleneksel eşyaların sergilendiği Kıbrıs Evi’in açılışını gerçekleştirdi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, belediyede şube amiri olarak görev yaptığı yıllarda başlatılan festivalin 10’uncu yılına gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, festivalin bu yıl sadece belediye değil, beldedeki sivil toplum örgütleri ve halkın katkılarıyla hayat bulacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Turizminin başladığı yer olan Lapta’da , turizmin, bu güne kadar, arzu edilen noktaya ulaşamadığını anımsatarak , el birliğiyle Lapta’da , turizmi ve beldeyi daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını söyleyen Aktuğ,uluslararası nitelikli turizm festivali ve diğer festivallerin, turizmi geliştirmeye yönelik adımlar olduğuna dikkat çekti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise,kıbrıs Türk Turziminin başladığı yer olan Lapta’nın ayrıca, narenciyesiyle meşhur olduğunu anımsatarak, bugün ne yazık ki Turizmin istenilen noktada olmadığını narenciyeciliğin ise bittiğini anımsattı.

Başkanı Mustafa Aktuğ’un beldeyi geliştirmek için halk ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalıştığını kaydeden Üstel, bakanlık ve hükümet olarak, turizmin gelişmesinin önünde en önemli sorun olan yol sorununun giderilmesi , turizmin çeşitlendirilmesi yaygınlaştırılması ve bölgeye yeni yatırımcıların çekilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise konuşmasında,Lapta’nın her geçen yıl daha da geliştiğini anımsatarak, beldenin, tarihi doğal güzellikleriyle bir turizm cenneti olması gerekirken, turizmin bugün hala istenilen noktaya gelemediğini belirtti.

1985’ta ilk başbakanlık döneminde, KKTC’nin hizmet sektörleriyle gelişeceği bilinciyle , turizm teşvik yasası ve DAÜ yasasını meclisten geçirdiklerini ve bunun çok isabetli bir karar olduğunu anımsatan Eroğlu, turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinin yıllar içinde büyük gelişim gösterdiğini kaydetti.

Bir hedef koyup o hedefe ulaşmak için plan ve programlar yapmanın hükümetlerin işi olduğunu dile   getiren Eroğlu, hükümetin , görevleri süresince turizmcilerin sorunlarını en aza indirmek için elinden  gelen çalışmayı yapacağına, ayrıca , beldedeki ulaşım sorununu en kısa zamanda çözmeye yönelikadım atacağına inanç belirtti.

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da,ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Lapta’nın, tarihi eserleri , kültürel birikimi ve doğal güzellikler açısından zenginliğinin bu beldeyi bir turizm merkezi

haline getirdiğini belirterek, burada turizmin gelişmesi için belediye bakanlıklar ve hükümetin çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

Bölgede turizmin gelişmesi, tesislerin artması için ulaşım sorununun aşılması gerektiğini vurgulayarak Alsancak Karşıyaka arasındaki ana yolun çift şeride çıkarılması için istimlak ve altyapı konusundaki sorunların aşıldığını, geriye ise , mali sorunun kaldığını anımsatan Talat, hükümetin bu sorunu  yakında gidererek ulaşım konusunu çözüme ulaştıracağına inanç belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuşmasında, ülkede, bir süredir, festivallerin gittikçe yerleştiğini, katılımın arttığını , sergilenen ürünlerin de çeşitlendiğini anımsatarak, ülkede festivallerin birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Özersay, “Bu dönemde Kıbrıs adasının etrafında çok önemli gelişmeler yaşanırken, bazı Açılardan kendimizi bir ateş çemberi içinde bulmuşken, aslında en fazla ihtiyacımız olan şey birlik ver beraberlik , hiçbir şekilde olmaması gereken şey ise kavga ve tartışmadır .

O nedenle hepimiz iyi niyetle birlik ve beraberlik içinde çalışarak, içinde bulunduğumuz bu durumu barışçı politikalarla, ama haklarımızı da kimseye yedirmeden aşmak için elimizden geldiğince çaba sarf etmek zorundayız hedefimiz de zaten bundan başka bir şey değildir diye konuştu..

Hükümetlerde sorumluluğun bir bütün olduğunu anımsatarak,bir koalisyon hükümeti olarak, beldenin ulaşım sorununun çözme sorumluluğunu birlikte üstleneceklerini belirten Özersay, “Bu dönem , az konuşmak ve çok iş yapmak dönemii olmalıdır. Bırakalım bir şeyler başardığımız oranda başkanları konuşsun biz fazla konuşmayalım.”dedi.

Konuşmaların ardından Ertan Derya ve Örge Volkan Konseri yer aldı.

Festival;kapsamında bu akşam, Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibi, Şili, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Ekibi, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Halk Oyunları Ekibi, Slovakya, Makedonya ve Fomget-Ankara ekiplerinin gösterileri , Lapta Belediyesi Halk Dansları grubunun geleneksel kültürü yansıtan “sünnet düğünü ” gösterileri ve Grup Otantik konseri yer alacak.

Festival kapsamında yarın ise, Fikri Karayel ve Aydilge konser verecek.

Festival boyunca kurulan stantlarla Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecek içecek el sanatları, hediyelik eşyaların satışı yapılacak.

(BRT/MAIL)

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Son Güncelleme: 22.06.2019 12:27
Anahtar Kelimeler:
Lapta Belediyesi
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