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Lapta Belediyesi personelinin maaşlarını ödemek için borçlanacak

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, personelin maaşlarını ödemek için borçlanacaklarını duyurarak, sürecin önümüzdeki hafta netice kazanacağını belirtti.

14 Aralık 2021 Salı 21:11
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Lapta Belediyesi personelinin maaşlarını ödemek için borçlanacak
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Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden son iki gündür devam eden, Lapta Belediyesi çalışanları tarafından yapılan greve dikkat çekti.

Aktuğ, “Personelimizin maaş geriliği konusunun ilk önce beni üzdüğünü yinelemek isterim. Dünyayı ve ülkemizi saran ekonomik kriz bir yana maaş gerilikleri onları ekonominin yanında psikolojik anlamda da yıpratmaktadır. Daha önce de sizleri bilgilendirmiş ve konu için çözüm çalışmalarımızın devam ettiğini anlatmıştım” dedi.   

Aktup, “Lapta Belediyesi’ndeki maaş geriliğinin kaynağının geçmiş borçlar ve 2021 devlet katkısına artış verilmemesi olduğu aşikar ortada dururken ve bu konuda ilgili sendika önderliğinde ve diğer belediyelerde örgütlü sendikalarla birlikte  Cumhuriyet Meclisi önünde eylem gerçekleştirmelerine rağmen sonuç alınmadan, Lapta Belediyesi'nde grev ve eylem yapılması asla kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, açıklamasının devamın ise şunları söyledi:

“Pazartesi akşamı benim çağrımla gerçekleştirdiğimiz acil meclis toplantısında, meclis üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında,  bugün gerek Maliye Bakanlığında,  Bakanımız ve Müsteşarları ile gerekse sonrasında Başbakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, her ne kadar da belediyeyi borçlandırmak istemesek de personelimizin mağduriyetini gidermek için bu aşamada tek alternatif çözümün, maalesef borç yapılandırmasına gitmek olduğu görülmektedir.

Yarın itibari ile muhasebemizin yapacağı çalışmalar ve büyük ihtimalle akşamına meclisimize sunacağımız öneri sonrasında süreç devam edecek ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu kararı ile neticeye varacaktır.  

Personelimin maaş alacakları konusu üzerinden politika yapılması konusunu esefle kınar, geçmişin kötü ekonomik kalıntıları ve güncel belediye dışı negatif etkenleri gözardı ederek, mevcut durumun sadece şu anki yönetime yüklemeye çalışmanın  hayalperestlik olduğu ve sadece personeli ve kamuoyunu kışkırtmak için yapıldığını görmekteyim. 

Bir kez daha ilgili her kesimi aklı selim davranmaya davet eder, gelişmeleri sizlerle paylaşacağımı belirtirim, yinelerim.”

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