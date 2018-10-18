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Lapta'da akıl almaz tecavüz!

Ülke, Alayköy’de 2 yıldır öz kızına tecavüz eden sapık babayı hazmetmeye çalışırken, dün polise yansıyan bir diğer olay toplumu şoke etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:29
Lapta'da akıl almaz tecavüz!

Lapta’da Alayköy’deki olayın bir benzeri meydana geldi. Baba, yine 17 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Ancak bu kız çocuğu babasının yanı sıra dayısının da babası ile birlik olup kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

17 yaşındaki çocuk, dayısının küçük yaştan beri kendisine tecavüz ettiğini, geçen yıldan beridir de babasının taciz ve tecavüze başladığına dair beyan verince polis devreye girdi.

Sapık baba ve dayı bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarılacak.

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Son Güncelleme: 18.10.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberMahkemeTecavüzLapta
Yorumlar
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ER 2018-10-18 09:50:29

peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle demiştir ''gün gelecek anneler kız kardeşler ve çocuklar kendi namusunu çocuklarından ve babalarından korumaya başlayacaktır'' işte o gün bu günler kıyamet alameti.

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kktc gerçekleri 2018-10-18 12:01:42

Peygamberin ve diğer peygamberler yüzünden oluyor ne oluyorsa zaten! Ne kadar az din, o kadar az problem!!

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