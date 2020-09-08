Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar

Lapta'da alarm : 2 pozitif vaka!

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede 2 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

08 Eylül 2020 Salı 16:18
2196 Okunma
Lapta'da alarm : 2 pozitif vaka!

Koronavirüs vakalarının çoğalmasıyla birlikte, ülkenin çeşitli bölgelerinden pozitif vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

GÜNDEM KIBRIS'a özel açıklamalarda bulunan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede 2 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Vakalardan birinin dün Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edildiğini açıklayan Aktuğ, bugünkü pozitif vakanının özel bir kurumda test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Mustafa Aktuğ, ikinci pozitif vakanın Devlet Hastanesi tarafından yapılan test sonucunun henüz açıklanmadığını da sözlerine ekledi.

Söz konusu pozitif vakanın kendi temaslılarına ulaşarak önlem alınmasını istediğini aktaran Aktuğ, ciddi önlemler almaya başladıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 08.09.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
LaptaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktor Çağlayan : "Bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz"
Doktor Çağlayan : "Bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz"
PANDEMİ DOKTORU: “DÜN 5-5 GELEN VAKALAR, BUGÜN 40’LI RAKAMLARA ÇIKTI”
PANDEMİ DOKTORU: “DÜN 5-5 GELEN VAKALAR, BUGÜN 40’LI RAKAMLARA ÇIKTI”
Bakanlar Kurulu Kararları
Bakanlar Kurulu Kararları
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim