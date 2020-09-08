Lapta'da alarm : 2 pozitif vaka!

Koronavirüs vakalarının çoğalmasıyla birlikte, ülkenin çeşitli bölgelerinden pozitif vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

GÜNDEM KIBRIS'a özel açıklamalarda bulunan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede 2 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Vakalardan birinin dün Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edildiğini açıklayan Aktuğ, bugünkü pozitif vakanının özel bir kurumda test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Mustafa Aktuğ, ikinci pozitif vakanın Devlet Hastanesi tarafından yapılan test sonucunun henüz açıklanmadığını da sözlerine ekledi.

Söz konusu pozitif vakanın kendi temaslılarına ulaşarak önlem alınmasını istediğini aktaran Aktuğ, ciddi önlemler almaya başladıklarını açıkladı.