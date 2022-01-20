Lapta'da feci olay!

Polisten yapılan açıklama:

19.01.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lapta’da, Abdullah BHUİYAN, çalışmakta olduğu iş yerinde, ısınmak için yakmış olduğu ateşin sönmemesi için ateş içerisine döktüğü yanıcı maddenin parlaması sonucu iki kolundan, sağ ayak ve karın kısmından yanarak yaralanmıştır. Abdullah BHUİYAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.