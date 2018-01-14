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Lapta'da silah operasyonu

Aracında, ithali yasak kurusıkı tabanca ile mermi bulunan Ekrem Alaçam tutuklandı

14 Ocak 2018 Pazar 13:04
Lapta'da silah operasyonu
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Diyalog'tan Teoman Turan'ın haberine göre, Girne’ye bağlı Lapta’da tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan kurusıkı silah ile kurusıkı mermiler bulunan Ekrem Alaçam gözaltına alındı. 

Zanlı hakkında soruşturma başlatılırken dün tutuklama talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. 

Soruşturmayı yürüten polis, olguları aktararak zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Polis, önceki gün zanlının Lapta’da bulunan evinde arama yapıldığını, avluda park halinde bulunan aracının yedek lastik bölümünde 99 mm çapında ithali yasak kurusıkı tabanca ile 66 adet kurusıkı mermi bulduklarını söyledi. 

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

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